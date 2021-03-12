Нижний Новгород, , 12:37 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 марта выявили 1702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным приростом зараженных с 16 октября. Накануне было выявлено 1713 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 548 941 случая, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 375 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 252, в Саратовской области — 171, в Пермском крае — 145, в Башкирии — 129, в Пензенской области — 120, в Кировской области — 105, в Ульяновской области — 101, в Оренбургской области —75, в Удмуртии — 73, в Татарии — 50, в Чувашии — 41, в Мордовии — 40, в Марий Эл — 25.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 101 148 случаев, в Самарской области — 51 716, в Саратовской области — 51 698, в Ульяновской области — 48 908, в Пермском крае — 48 814, в Пензенской области — 39 945, в Оренбургской области — 38 503, в Кировской области — 37 911, в Башкирии — 30 181, в Удмуртии — 29 118, в Чувашии — 21 967, в Татарии — 18 584, в Мордовии — 18 340, в Марий Эл — 12 097.

Полностью выздоровели 492 474 жителя округа, за последние сутки выписаны 2039 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 248 человек, за минувшие сутки скончались 79 жителей Поволжья. Накануне умерли 59 жителей округа.

По-прежнему больше чем на 320 случаев расходятся данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 12 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 366 человек, в течение минувших суток летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 687 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 370 617 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 9 794 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 973 029 жителей России, за сутки выписаны 13 496 человек. 91 220 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 486 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 306 368 человек.