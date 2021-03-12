Улан-Удэ, , 12:37 — REGNUM В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, купившей в интернет-магазине средство для похудения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, дело возбуждено по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

27-летняя женщина была задержана сотрудниками полиции 3 ноября в одном из почтовых отделений города. В ходе досмотра у неё изъяли вещество, ограниченное к продаже в стране.

«По результатам проведенной экспертизы — более восьми граммов сибутрамина. Запрещенное вещество было замаскированно под биологически активную добавку для похудения», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что вещество женщина купила в интернет-магазине, расположенного за границей. В настоящее время документы по делу с обвинительным заключением направлена в суд. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

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