Москва, , 12:39 — REGNUM Идея ввести «студенческий капитал» — выплаты на оплату проезда до места работы, аренду жилья или открытие своего дела — не принесет желаемого результата в виде притока специалистов в регионы, где их не хватает. Об этом 12 марта заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Идея хорошая, студенческий капитал это, мне кажется, инициатива, которая будет поддержана обществом», — сказал Володарский.

Однако, полагает он, механизм не сможет стимулировать приток молодых специалистов в регионе, где на данный момент их не хватает.

«Это не будет стимулировать приток специалистов, где их не хватает. Я думаю, правильно было бы вернуть в эти регионы, где не хватает специалистов, филиалы вузов», — заявил Володарский.

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