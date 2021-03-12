Вологда, , 12:36 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны продлили соглашение до 2023 года.

Разин является главным тренером «Северстали» с 2018 года. В сезонах 2018/19 и 2019/20 команда под его руководством не выходила в плей-офф.

В сезоне-2020/21 «Северсталь» заняла шестое место в Западной конференции КХЛ и вышла в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина череповецкая команда проиграла московскому «Динамо» со счетом 1:4 в серии.