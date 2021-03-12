Черкесск, , 12:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки подтверждено всего 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это наименьший показатель за последние полгода. Общая численность носителей коронавируса достигла 19 370 человек, сообщили 12 марта в федеральном оперативном штабе.

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Выздоровели за прошедший день 39 пациентов. Общее количество сумевших справиться с инфекцией достигло 17 809 человек. Не смогли спасти врачи 65 жителей Карачаево-Черкесии.

В настоящее время число «активных» больных в республике составляет 1496 человек. Из них в госпиталях проходит лечение 191 пациент. Остальные лечатся амбулаторно под контролем медиков.

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