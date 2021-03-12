Самара, , 12:40 — REGNUM В Самаре сообщили о ликвидации открытого горения фасада в торговом центре «Скала». Об этом 12 марта сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Согласно данным МЧС России, огонь «прошелся» по площади 400 кв. метров. По сообщению некоторых СМИ, на фасаде здания горел утеплитель.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре воспламенился фасад торгового центра «Скала». Пожарные привлекались по повышенному рангу вызова. Жертв нет. С огнем боролись 132 спасателя.

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