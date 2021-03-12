Москва, , 12:31 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта отказало выдать допуск к авиарейсам по маршруту Сургут — Душанбе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиакомпании «Ютэйр» отказано в допуске к рейсам из Сургута в Душанбе и Ходжент. Вместе с тем перевозчик «Азур эйр» получил допуск на выполнение рейсов в Бухару, Самарканд, Нукус, Термез и Ургенч.

Компания «Алроса» получила разрешение на перелеты из Сургута в узбекистанскую Фергану и казахстанский Тараз.

В Росавиации отметили, что выдача допуска не является основанием для возобновления полетов. Компании получают право на организацию полетов после открытия стран.

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