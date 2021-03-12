Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Задержанному по обвинению в многомиллиардном мошенничестве с кредитными средствами бывшему совладельцу крупного торгового дома «Интерторг» (сети магазинов SPAR и «Народная семья») Аллахверди Али оглы Абдуллаеву назначили меру пресечения на время следствия в виде домашнего ареста с возможностью прогулок. Об этом 12 марта сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Абдуллаев и ряд его подельников были задержаны 10 марта правоохранительными органами по делу о хищении кредита Сбербанка в размере более 8 млрд рублей. Как сообщалось, 11 марта суд избрал домашний арест для бывшего финансового директора ТД «Интерторг» Марианны Левинтовой.

По данным следствия, братья Аллахверди и Мушвиг Абдуллаевы, Левинтова, а также юрист Игорь Защеринский, получив обманным путем доступ к кредиту ПАО Сбербанк, выданному ООО «ТД ИнтерТорг», похитили 8 млрд 650 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Их обвиняют в обвиняют по части 4 статьи 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). За это грозит до 10 лет лишения свободы.

«Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Обвиняемый возражал. Суд избрал домашний арест, разрешив гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от квартиры», — уточнили в судебной пресс-службе.

Аллахверди Али оглы Абдуллаев помещен под домашний арест по 9 мая 2021 года.

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