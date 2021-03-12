Волгодонск, Ростовская область, , 12:30 — REGNUM Из бюджета Ростовской области более 136 млн рублей выделили на ремонт аварийного участка канализационного коллектора в Волгодонске, сообщает пресс-служба донского губернатора 12 марта.

Из муниципальной казны на эти цели будет выделено ещё более 45 млн рублей. Общей суммы хватит на ремонт аварийного участка протяжённостью более 3,3 км. Сметная документация и положительное заключение госэкспертизы в настоящее время получены.

ИА REGNUM сообщало, что ремонт аварийного канализационного коллектора в Волгодонске ранее оценили в 188,5 млн рублей. Вся работа может выполнена за семь месяцев. В Волгодонске действует режим ЧС, введённый в декабре 2020 года.

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