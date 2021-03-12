Москва, , 12:30 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы, отдав должное празднованию Международного женского дня, привычно порадовали читателей целой россыпью веселых, а подчас невероятных историй: здесь и подледная галерея искусств, и зеленые коты, и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Подмосковье начали тестировать камеры, которые отслеживают водителей с не пристегнутым ремнем безопасности или с мобильным в руке. Ожидается рост штрафов. Канал «Рай и мкАД» поддерживает нововведение и отмечает, что культуру поведения на дорогах надо соблюдать, а правила — выполнять, «тем более, недорогая гарнитура стоит в районе полутора тысяч, а щелкнуть ремнем вообще бесплатно».

В соседней области, в Калуге запустили таймер, отсчитывающий дни, оставшиеся до 12 апреля, до Дня космонавтики и шестидесятилетнего юбилея первого полета в космос. Таймер многим показался каким-то знакомым. В городе гадают, это тот же таймер, что считал дни до нового года, или другой. В основном склоняются к первому варианту. «Калужский мечтатель» пишет, что это и логично: на каждый праздник покупать новый таймер весьма разорительно. А так удобно: для любого юбилея таймер можно заводить как простой будильник.

В Белгороде ждут нового приключения знаменитой здесь «железной бабушки». 99-летняя ветеран и двенадцатикратная рекордсменка Книги рекордов России Марии Колтаковой прославилась уже в серьезных летах. В девяносто три года она первый раз прыгнула с парашютом, потом летала на аэростате и на аэроплане и вообще показывала себя спортивной и разносторонней личностью. «Белгородчина» пишет, что «железная бабушка» даже стала одним из символов Белгородчины и «воочию напоминает, какие люди были в то лихое время и кто добыл Победу». Вот и теперь, накануне столетнего дня рождения, она собирается проехать на танке по территории воинской части.

В Костроме нетривиальное преступление. В начале года здесь установили арт-объект — огромного вида чебурек. Он простоял недолго, пьяная компания его поломала. Чебурек отправили на ремонт, недавно он вновь занял свое место, но опять ненадолго. Чебуреку не повезло вновь привлечь внимание пьяного. Камеры наблюдения показали, как поддатый мужчина заметил чебурек, удивился, остановился, подошел и ударил его так, что чебурек свалился в снег. Теперь его, видимо, придется заново ремонтировать. «Родина снегурочки» иронизирует, что нападения на костромской чебурек это «криминальная хроника, которую мы заслужили».

Северо-Западный федеральный округ

В Карелии в заливе с мелодичным названием Нильмогуба открылась небывалая, первая на планете подледная галерея. Она находится за Полярным кругом. Полтора месяца здесь под водой будут «парить» картины, фотографии и скульптуры, передает «Северное измерение». Главными зрителями станут, конечно, рыбы и прочие морские создания. Но в галерее ждут и туристов, правда, только тех, у кого есть опыт погружений и сертификат дайвера. Вход, как уверяют власти региона, свободный.

Приволжский федеральный округ

В феврале город Дзержинск, расположенный на полпути от Москвы до Нижнего Новгорода, прославился на весь мир своими синими собаками. Шерсть псов оказалась пропитана какой-то краской, впрочем, как говорят, неопасной для здоровья. Почему собаки окрасились, толком не ясно, их прозвали смурфдогами, а из США в городскую ветеринарную клинику пришли просьбы отправить этих голубых собак за океан. Теперь неожиданное продолжение истории. «Новости Нижнего Новгорода» рассказали, что в Дзержинске вслед за синими собаками появились… зеленые коты. Видимо, недаром город за глаза называют химической столицей России.

В Казани ученые создали симулятор мигрени, впрочем, не предназначен для личного пользования. Симулятор моделирует сигналы, которые показывают активность нейронов в голове. «Татмедиа» передает, что совместная разработка нейробиологов и программистов может помочь в поиске до сих пор загадочных причин мигрени и научиться эффективно бороться с болезнью.

В Перми инновация немного другого сорта. Пермская епархия начала принимать пожертвования по QR-коду. «Современные технологии не обошли стороной никого. Необходимость внедрить новый способ оплаты появилась потому, что не все люди, желающие заказать церковные услуги, могут самостоятельно посещать храмы», — пишет «Большая П». Пожертвования обещают направить на важное дело: помогать с их помощью людям, попавшим в трудную ситуацию.

В той же Перми заодно случился подлинный потоп. Целая серия аварий пронеслась по городу: многометровый фонтан кипятка в одном месте, потоки воды, несущиеся по проспекту, в другом. «Пока точные причины аварий не назвали, но это однозначно — состояние сетей. Не знаю, насколько активно сетевики занимаются обновлением своего подведомственного хозяйства, но явно недостаточно. Напомню, в прошлом году из-за подобного порыва на теплотрассе пять человек погибли в кипятке (хостел «Карамель»)», — рассказывает «Пермский глобус».

В Сызрани тем временем модернизируют рыбацкий рынок рядом с федеральной трассой, где многие годы торговали копченой и вяленой рыбой, раками, икрой и прочими дарами Волги. «Вот только выглядели эти «торговые ряды» как в первый год НЭПа. Теперь же планируется создать рынок в едином стиле и с красивыми пешеходными зонами, чтобы радовал не только желудок, но и глаз туриста», — передает «Злой самаритянин» и добавляет, что, судя по планам, должно получиться неплохо.

Южный федеральный округ

Одно из самых приятных поздравлений по случаю 8 марта получили дамы в Сочи. В честь Международного женского дня каждая женщина могла ездить на общественном транспорте бесплатно, а к дамам за рулем патрульные были предельно лояльны. «Кубанская телега» рассказала об этом и пожурила администрацию Краснодара, где бесплатным проездом женщин не побаловали: «А зря. Во-первых, это приятно. Во-вторых, недовольство пассажиров качеством услуг и ростом стоимости проезда в последнее время было довольно высоким. Такой жест прибавил бы лояльности».

Судя по криминальным хроникам, билеты «банка приколов» стали почти таким же орудием мошенников, как истинные фальшивки. Это лишний раз подтвердил Ростов-на-Дону, где преступник пополнил банковский счет билетами «банка приколов» на полмиллиона рублей. «Че по Ростову?» передает, что преступник скормил их банкомату в отделении «Сбербанка». Купюры были «достоинством» 5000 рублей на общую сумму 575 000 рублей.

Северо-Кавказский федеральный округ

Еще история о собаках. В Северной Осетии на улице рядом с мясным ларьком разгуливала бродячая собака с табличкой на шее: «Куры». Пес вполне справлялся с рекламными задачами, за что и получал от магазина куриные потроха. Рассказ о собаке молниеносно распространился по сети, многие ее пожалели, некоторые высказали пожелание забрать ее себе. В итоге буквально за несколько дней судьба пса круто поменялась. Теперь у собака «домашняя и безработная», шутит «Sputnik Южная Осетия».

Уральский федеральный округ

На помойке элитного ЖК Clever Park в Екатеринбурге дети заметили надутую секс-игрушку. Они заинтересовались, принесли ее на детскую площадку, покачали на качелях. Все это заметила бабушка, которая и прекратила игры. Спустя некоторое время кукла пропала, пишет канал «Екатское чтиво».

Сибирский федеральный округ

Жители Алтая беспокоятся насчет духов, охраняющих горные перевалы. Barnaul 22 передает, что устроенная на перевалах торговля беспокоит духов, а кроме того, причиняет вред окружающей среде. Местные жители просят убрать торговые ларьки и кафе с пары перевалов хотя бы к подножию гор.

Другая история с отчасти потусторонним оттенком случилась в Омске. Из-за долгов здесь закрыли «вампирский бар» «Трансильвания». «Теперь на его месте можно открыть шашлычную «Осиновый кол», — смеется «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

В России, да и в мире, сократилось число языков: на Камчатке умерла последняя носительница беринговского диалекта алеутского языка, ей было уже 93 года. Она до последних дней жила в селе на острове Беринга, пишет «Чатка».

Самое удивительное поздравление женщинам сочинили в одном из городских округов Колымы. Оно поражает безграмотностью, точнее, катастрофической невнимательностью. В нем сказано, что в начале весны «отмечаетсяпраздник красоты, наполненный душевным еплом». «После двух опечаток в одном предложении про красоту думать стало сложно, а до конца читать мы не стали. Хочется пожелать всем нашим чиновникам быть внимательнее при составлении официальных текстов, независимо от праздника! Или все-таки открыть вакансию для корректора», — советует «Смотровая вышка». Мы присоединяемся к совету.

Читайте продолжение 19 марта.