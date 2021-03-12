Москва, , 12:28 — REGNUM Большинство трудящихся в России стараются не брать в долг до зарплаты, но каждый десятый (10%) иногда брал взаймы у коллег по работе, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Охотнее всего дают в долг до зарплаты коллеги-мужчины, чем коллеги-женщины — в 1,5 раза чаще (12% против 8%), а также сотрудники старше 45 лет (11%). Реже одалживают молодые работники до 24 лет (5%).

В среднем сумма, которую сослуживцы готовы дать в долг до зарплаты, составляет 5800 руб. Другу могут одолжить 12 тыс. 300 руб., родственнику — 18 тыс. руб. Мужчины готовы дать больше, чем женщины — 7000 и 4300 руб. соответственно.

Опрос проведен 1−18 февраля 2021 года. Опрошены: 2500 граждан РФ в 428 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе 2021 года средний размер микрозайма увеличился до 30 тыс. рублей.

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