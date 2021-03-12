Москва, , 12:27 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв не видит перспектив в реализации стратегии по «деоккупации» Крыма.

«Понятно, что ни эти «три кита», ни какие-либо иные морские животные не помогут Украине нарушить территориальную целостность России (что станет как раз нарушением международного права) и повернуть историю вспять вопреки воле самих жителей полуострова», — отметил Косачёв в Facebook.

По мнению сенатора, стратегии, платформы и прочие «киты» — ни что иное, как выпрашивание Киевом ритуальных заверений в поддержке у западных партнеров. В этой связи парламентарий прогнозирует усиление реальных провокаций на Донбассе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «три кита» украинской политики по «возвращению» Крыма перечислил 11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

11 марта председатель комитета по международным делам парламента Эстонии Марко Михельсон написал на своей странице в Facebook, эстонские власти помогут Украине «вернуть» Крым.

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