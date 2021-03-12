Нальчик, , 12:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки коронавирус подтвержден всего у 59 человек. Это минимальный показатель за почти полгода, сообщили 12 марта в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавирусной инфекции в республике достигло 21 787 человек. Это третий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставрополья и Дагестана.

Выздоровели после болезни в Кабардино-Балкарии уже 20 488 пациентов. Ежедневно число сумевших справиться с опасной инфекцией превышает 60 человек. Так, за минувшие сутки вылечились 66 жителей региона.

Продолжает увеличиваться смертельная статистика по коронавирусу. Всего в Кабардино-Балкарии скончались 384 пациента, за прошедшие сутки зафиксировано еще два случая летального исхода.