Сеул, , 12:30 — REGNUM Во втором квартале 2021 года инфляция в Южной Корее может ускориться в связи с повышением цен на продукты питания и нефть. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на заявление заместителя министра стратегии и финансов страны Ким Ён Бома.

Данное заявление было обнародовано 12 марта в ходе экономического совещания в Сеуле.

Представитель министерства отметил, что цены на сырую нефть, сырьё и зерновые демонстрируют признаки роста на фоне восстановления мировой экономики, а также добавил, что темпы роста потребительских цен летом 2020 года были сами высокими в связи с затяжным сезоном дождей, вспышкой птичьего гриппа и ранним наступлением холодов.

Между тем, Ким Ён Бом подчеркнул, что правительство намерено предпринять меры по стабилизации цен посредством регулирования спроса и предложения.