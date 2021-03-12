Москва, , 12:25 — REGNUM Специалисты из Москвы и Подмосковья всё чаще устраиваются работать на строительные объекты столицы, восполняя дефицит кадров. Об этом сообщил вице-мэр города Андрей Бочкарёв.

По его словам, в результате пандемии московская строительная отрасль столкнулась с дефицитом кадров из-за введённых ограничений, поскольку произошёл отток иностранных рабочих.

«Однако сейчас уже наблюдается тенденция по заполнению освободившихся вакансий, которые всё чаще занимают специалисты из Москвы и области», — заявил Бочкарёв.

Вице-мэр назвал строительный сектор локомотивом экономики и положительно оценил тенденцию, которая сможет оказать влияние на реализацию проектов.

Ранее о дефиците кадров на стройках говорил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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