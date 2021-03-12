Париж, , 12:32 — REGNUM Имя нового генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) будет названо до конца месяца, сообщает 12 марта газета Australian со ссылкой на доклад организации по итогам пятого раунда консультаций.

На текущий момент есть два основных кандидата на место генсека ОЭСР. Это бывший министр финансов Австралии Матиас Корманн и бывший еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

В отчёте отборочного комитета говорится, что после пятого раунда консультаций председатель не определил, на стороне какого кандидата больше поддержки. До конца марта пройдут дальнейшие обсуждения, которые позволят выбрать нового генерального секретары.

В настоящее время руководит ОЭСР бывший министр финансов Мексики Анхель Гурриа. Эта международная межправительственная организация продвигает политику, ориентированную на экономический рост и социальное развитие. Новый генсек должен вступить в должность 1 июня 2021 года, его избирают на пять лет.