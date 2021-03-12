Стокгольм, , 12:26 — REGNUM На дорожные тесты выведены два прототипа купе BMW M2 2 Series в высокопроизводительном исполнении G87. Снимки автомобилей размещены на сайте Motor1.

Прототип обновленного BMW M2 Motor1

Фотошпионы засняли один прототип на трассе на севере Швеции, а второй автомобиль — на дорогах общего пользования в немецком городе Мюнхен.

Несмотря на камуфляж можно заметить, что новое купе M2 сохранит свои пропорции. У автомобиля будет короткая задняя часть и длинный капот.

Прототипы имеют небольшой спойлер на дверце багажника, четырехгранный патрубок выхлопной системы.

Ожидается, что в качестве силового агрегата новое авто получит двигатель от седана M3 и купе M4. Если это так, то под капотом машины будет функционировать турбированная «шестёрка» производительностью более 420 «лошадей». Такой мотор агрегатируется с механической коробкой передач и задним приводом.

Ранее немецкая тюнинговая компания Manhart увеличила производительность моделей BMW M3 и M4 в кузовах G80/G82 до 620 л. с. Для этого специалисты компании оснастили автомобиль новой выхлопной системой и перепрошили программное обеспечение управления двигателем.

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