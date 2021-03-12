Афины , , 14:03 — REGNUM Торговая палата Киклад приветствовала сообщения о намерении правительства Греции вакцинировать жителей малонаселенных островов, но призвала также добавить к ним три более крупных. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на заявление палаты от 11 марта.

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В заявлении торговой палаты говорится, что три кикладских острова с населением более 15 000 постоянных жителей каждый должны быть включены в число регионов приоритетной вакцинации. Это связано с тем, что в туристический сезон наплыв гостей на эти острова очень высок.

Торговая палата Киклад просит добавить эти три острова в программу приоритетной вакцинации, тем самым «сделав исключение для Сироса, Наксоса и Пароса, население которых превышает 15 000 человек, поскольку в летний период существует несколько путей взаимодействия» жителей этого острова с приезжающими людьми.