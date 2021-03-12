Ярославль, , 12:24 — REGNUM Бывшего директора Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Эдуарда Потапова будут судить за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Эдуард Потапов Yarregion.ru

Эдуард Потапов занимал этот пост с июня 2017 по август 2018 года. Его обвиняют в том, что он подписал акты выполненных работ по капитальному ремонту четырёх многоквартирных домов без фактического выполнения самих работ. По сведениям ИА REGNUM, речь может идти о подрядах скандально известной фирмы «Дельта Констракшн».

В 2017 году компания победила в аукционе на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ярославской области на общую сумму в 410,2 миллиона рублей. При этом подрядчик не справился с общим объемом работ, на ряд работ были получены авансы, но работы не сделаны.

В феврале 2019 года «Дельта Констракшн» решением Ярославского УФАС была внесена в список недобросовестных поставщиков. Юрист компании был осуждён за дачу заведомо ложного заключения. Наконец, в 2020 году фирма была объявлена банкротом. Во время работы в Ярославле «Дельту» связывали с советником заместителя председателя правительства Ярославской области Павлом Юхвидиным.

Расследованием уголовного дела в отношении Потапова занимался Следственный комитет. Интересно, что открытой информации о возбуждении уголовного дела не было. Отметим, что после увольнения с поста главы фонда капремонта он перешёл работать чиновником в подмосковный Ногинск. Сейчас Эдуард Потапов является заместителем главы Богородского городского округа Московской области (куда вошёл и Ногинск).

Разброс наказания по статье, 201 часть 2 УК РФ, по которой обвиняется Потапов, велик — от штрафа до одного миллиона рублей до лишения свободы на срок до 10 лет.

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