Ярославль, 12 марта, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Бывшего директора Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Эдуарда Потапова будут судить за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Yarregion.ru Эдуард Потапов

Эдуард Потапов занимал этот пост с июня 2017 по август 2018 года. Его обвиняют в том, что он подписал акты выполненных работ по капитальному ремонту четырёх многоквартирных домов без фактического выполнения самих работ. По сведениям ИА REGNUM, речь может идти о подрядах скандально известной фирмы «Дельта Констракшн».

В 2017 году компания победила в аукционе на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ярославской области на общую сумму в 410,2 миллиона рублей. При этом подрядчик не справился с общим объемом работ, на ряд работ были получены авансы, но работы не сделаны.

В феврале 2019 года «Дельта Констракшн» решением Ярославского УФАС была внесена в список недобросовестных поставщиков. Юрист компании был осуждён за дачу заведомо ложного заключения. Наконец, в 2020 году фирма была объявлена банкротом. Во время работы в Ярославле «Дельту» связывали с советником заместителя председателя правительства Ярославской области Павлом Юхвидиным.

Расследованием уголовного дела в отношении Потапова занимался Следственный комитет. Интересно, что открытой информации о возбуждении уголовного дела не было. Отметим, что после увольнения с поста главы фонда капремонта он перешёл работать чиновником в подмосковный Ногинск. Сейчас Эдуард Потапов является заместителем главы Богородского городского округа Московской области (куда вошёл и Ногинск).

Разброс наказания по статье 201 часть 2 УК РФ, по которой обвиняется Потапов, велик — от штрафа до одного миллиона рублей до лишения свободы на срок до 10 лет.