Волгоград, , 12:25 — REGNUM 135 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 12 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 130 пациентов, зарегистрированы семь летальных исходов.

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В стационарах находятся 2 331 взрослый и 18 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1 370 пациентов. С начала пандемии в регионе выявлены 51 234 носителя инфекции, справились с заболеванием 49 013 человек.

От осложнений, вызванных COVID-19, в Волгоградской области скончался 851 пациент.