Уфа, , 12:25 — REGNUM Мужчину приговорили в Башкирии к длительному сроку лишения свободы за убийство приютившей его пожилой женщины. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что весной 2019 года 42-летний освободившийся из исправительной колонии житель села Верхние Киги попросился пожить у 70-летней односельчанки. Женщина не отказала ему в этом.

Через некоторое время фигурант уголовного дела попросил у женщины денежные средства в долг, но получил отказ. Будучи в нетрезвом состоянии, он украл у пенсионерки 980 рублей, а после того, как женщина потребовала вернуть деньги, он нанес ей травмы, от которых потерпевшая скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и разбоя. Свою вину фигурант уголовного дела признал частично.

В результате суд признал его виновным и приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в убийстве, которое было совершено 26 лет назад.

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