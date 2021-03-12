Саратов, , 12:23 — REGNUM В Саратовской области в апреле пройдет масштабное мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Так, на 10 и 11 апреля запланировали велопробег «Поехали!» и Саратовский марафон «Звездный путь». В связи с областными соревнованиями и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время мероприятий ограничат движение автотранспорта через мост Саратов-Энгельс и на автоподъезде к месту приземления Юрия Гагарина (парк покорителей космоса в селе Терновка Энгельсского района).

По данным минтранспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, движение по мосту Саратов-Энгельс 10 апреля ограничат с 11:00 до 12:00 на автоподъезде к месту приземления Ю.А. Гагарина — с 14:00 до 16:00.

11 апреля с 11:00 до 12:00, а также с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00 ограничат проезд по мосту Саратов-Энгельс, а на автоподъезде к месту приземления Ю.А. Гагарина — с 14:00 до 17:00. Время, указанное в тексте, местное.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году будет отмечаться юбилей — 60 лет со дня полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил начать подготовку к празднованию Дня космонавтики еще в январе.

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