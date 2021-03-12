Москва, , 12:20 — REGNUM В Кремле обеспокоены информацией о росте числа жертв среди гражданского населения Мьянмы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы оцениваем ситуацию как тревожную. И мы обеспокоены поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения. Это вызывает нашу обеспокоенность», — сказал Песков.

По его словам, российские власти крайне внимательно следят за тем, что происходит в Мьянме.

Отвечая на вопрос о возможности приостановки сотрудничества с Мьянмой в военно-технической сфере, Песков отметил, что в Кремле анализируют ситуацию.

Вооружённые силы Мьянмы 1 февраля сместили гражданское правительство в стране.