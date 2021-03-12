Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Жители Соединённых Штатов смогут отметить День независимости (4 июля) небольшими группами, если каждый вакцинируется. Об заявил президент США Джо Байден.

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«Если мы все вакциниремуся, то есть хороший шанс, что к 4 июля вы с вашей семьей и друзьями сможете собраться в вашем районе или на заднем дворе и отпраздновать День независимости», — сказал Байден, выступление которого транслировалось по национальны каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что вакцина от коронавируса будет доступна всему взрослому населению страны к 1 мая текущего года.

По его словам, за первые 60 дней в США будет сделано 100 млн уколов препарата от COVID-19, то есть страна опережает запланированные темпы вакцинации.

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