Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону запустили новую установку, которая позволит нейтрализовать неприятный запах воды. Система по дозированию древесного активированного порошкообразного угля появилась в конце 2020 года, однако была законсервирована.

Оборудование размещено в виде блочных модулей на площадке водозабора. Применение установки не влияет на химический состав воды, при этом нейтрализует в ней неприятный запах и привкус.

Причины неприятного запаха специалисты будут искать совместно с научным сообществом.

ИА REGNUM сообщало, что сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко настоятельно рекомендовал руководству АО «Ростовводоканал» пересчитать плату за вонючую воду.

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