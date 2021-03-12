Копенгаген, , 12:22 — REGNUM В Дании считают Швецию «назидательным примером» в отношении пандемии коронавирусной инфекции и все, что с ней связано. Об этом в интервью газете Svenska Dagbladet заявил профессор политологии из Орхусского университета Руне Штубагер.

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«Когда дело доходит до коронавируса, Швеция приводится в качестве назидательного примера, примера того, как делать не надо. И по большей части речь идет о числе погибших», — заявил Штутбагер.

Профессор также подчеркнул, что Дания продвинулась дальше всех среди других скандинавских стран в деле вакцинации от COVID-19 и теперь стремится к сотрудничеству в этой области, в частности, с Израилем.

Однако Дания не стремится к партнерству со своим северным соседом по ту сторону Эресуннского пролива, отметил он.