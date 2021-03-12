Москва, , 12:18 — REGNUM Россия надеется, что зарубежные партнеры перестанут тратить силы на политизацию вопроса сотрудничества по вакцине против коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы уверены, что скорейшее преодоление продолжающейся эпидемии коронавируса, её масштабных социально-экономических последствий требует сплочения мирового сообщества, его скоординированных усилий, — отметила дипломат. — Хочется верить, что и зарубежные партнеры, понимая важность прогресса в иммунизации всего населения Земли, перестанут тратить силы на политизацию этой проблемы».

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчернила, что Россия не будет участвовать в политических гонках, связанных с сотрудничеством стран в вопросе вакцинации от коронавируса.

«Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, — добавила Захарова. — Мы не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии».

Дипломат указала на большое количество недостоверной информации, публикуемой «о российской вакцине и о российских усилиях на данном направлении». При этом она уверена, что подобные попытки дискредитировать Россию сработают «только в одном направлении»: против тех, кто их предпринимает.

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Ранее по теме: Создатели вакцины «Спутник V» потребовали публичных извинений от ЕМА

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе в эфире австрийского телеканала ORF сравнила перспективу экстренного одобрения российской вакцины «Спутник V», созданной центром имени Гамалеи, в Австрии с «русской рулеткой». При этом она сослалась на недостаток данных о результатах вакцинации.

В свою очередь разработчики препарата сочли комментарии Виртумер-Хохе «неуместными и подрывающими доверие к европейскому регулятору и к процессу его экспертизы» и потребовали от неё публичных извинений.