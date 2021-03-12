Махачкала, , 12:17 — REGNUM В Дагестане не просматривается тенденция стабильного снижения числа госпитализированных с диагнозом COVID-19. Ежедневно в регионе госпитализируют от 40 до 80 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила 11 марта в ходе очередного заседания оперативного штаба врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

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«Мы не имеем значительного снижения. Если в праздничные дни мы регистрировали порядка 40−45 госпитализированных, после праздников мы получили 80. То есть ситуация остается нестабильной», — приводит слова Беляевой пресс-служба главы Дагестана.

Всего в Дагестане, по данным министра, в настоящее время создано 1017 коек для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. В стационарах республики находится 861 пациент. Из них 271 человек — пожилые граждане. Остается свободным 15,3% всего коечного фонда, созданного для пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, к 12 марта число носителей коронавируса в Дагестане достигло 30 264 человек.