Братислава,
12 марта 2021, 12:26 — REGNUM Альтернативы международному сотрудничеству в борьбе с новыми инфекциями нет, и российские разработки в спасении человечества от них заслуженно займут ведущие позиции, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 12 марта, комментируя высказывания министра здравоохранения Словакии Марека Крайчи.
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Как сообщалось ранее, Крайчи заявил о своем намерении уйти в отставку. В правящей коалиции возникли серьезные разногласия из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупать в России вакцину «Спутник V». Отставка профильного министра, то есть его самого, позволит снизить градус напряженности, полагает Крайчи.
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«Происходящее в Европе вокруг российской вакцины «Спутник V» и в целом проблематики вакцинации от новой коронавирусной инфекции заставляет вспомнить известное русское выражение «мышиная возня». Вернее сказать, идёт возня «политических мышей» вокруг ответственных решений здравомыслящих политиков и профессионалов-медиков.
Альтернативы международному сотрудничеству в борьбе с этой и другими новыми инфекциями, которые наверняка будут появляться, нет. И российские разработки в спасении человечества от них, уверен, заслуженно займут ведущие позиции.
Нам же стоит всё время помнить о том, что эти выдающиеся результаты — это переданное нам наследие СССР: советской науки, советского здравоохранения, советского образования. А также плод подвижничества тех, кто сохранил эту школу, соответствующую инфраструктуру и специалистов в разрушительные 1990-е годы. Спасибо им!« — отметил Михаил Демурин.