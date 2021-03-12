Стокгольм, , 23:36 — REGNUM Ранее правление фармацевтической компании AstraZeneca приняло решение о сокращении поставок вакцины от COVID-19 в европейские страны более чем вдвое. В связи с этим решением план правительства Швеции вакцинировать все взрослое населения страны до середины лета может не осуществиться. Об этом сообщила газета Expressen.

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Несколько европейских стран, включая Норвегию и Данию, приостановили применение вакцины AstraZeneca после того, как в качестве возможного побочного эффекта были обнаружены тромбы. После этого шведско-британская фармацевтическая компания объявила, что во втором квартале 2021 года она сократит поставки вакцины более чем вдвое, поскольку запланированные поставки вакцин из США, Великобритании и Индии остановлены в связи с запретом на экспорт.

Как заявил в эфире телеканала TV4 Ричард Бергстрём, отвечающий за вакцинацию населения Швеции, решение AstraZeneca угрожает реализации плана по вакцинации в Швеции.

«Риск этого существует», — резюмировал Бергстрём.

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