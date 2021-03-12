Оренбург, , 12:16 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 12 марта, выявлено 75 случаев заражения коронавирусом, что на два больше предыдущего показателя. Второй день подряд (с 11 марта) отмечено увеличение суточного числа выявляемых носителей коронавируса. Информация опубликована на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день в больницах лечение получают 536 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 170 пациентов оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключен 31 оренбуржец, 442 пациента получают кислородную поддержку.

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 38 503 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 35 586 человек. Жертвами COVID-19 стали 660 оренбуржцев, шесть смертей подтверждено за последние сутки.

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