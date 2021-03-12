Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова на Ближний Восток может стать индикатором того, что именно ожидает администрацию Джо Байдена в его взаимоотношениях с Саудовской Аравией, пишет старший научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама при Наньянском технологическом университете Джеймс Дорси в статье, опубликованной 11 марта в Responsible Statecraft.

Так, автор отмечает, что ближневосточный тур Лаврова проходил на фоне обострения отношений между рядом стран региона и США. За несколько дней до его начала Вашингтон опубликовал отчет, возлагающий ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. До этого США приостановили продажу оружия Эр-Рияду, которое могло бы использоваться в рамках вооруженной кампании в Йемене. С другой стороны, в Турции по-прежнему ждут звонка от Байдена, тогда как власти Израиля открыто призывают новую администрацию не возвращаться к ядерной сделке с Ираном, демонстрируя готовность к более решительным мерам для сдерживания ядерных амбиций Тегерана.

«Лавров наверняка захочет извлечь выгоду из того, что Байден вызвал на Ближнем Востоке неоднозначную реакцию на фоне убежденности многих о том, что изменение отношений с Саудовской Аравией и проволочки в телефонных звонках свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты принижают значение Ближнего Востока в своей глобальной стратегии, сокращая свои обязательства по обеспечению безопасности стран региона и, возможно, рассматривает возможность вывода оттуда своих войск», — отметил Дорси.

Нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты хотят провести реструктуризацию своих обязательств за счет более широкого распределения бремени и активного регионального сотрудничества, они однако вряд ли полностью откажутся от Ближнего Востока. Вопрос лишь в том, является ли провокационный подход Байдена лишь сигналом о таких намерениях Вашингтона или же преднамеренной попыткой «помариновать» проблемных союзников и партнеров в неопределенном положении в стремлении укрепить влияние нынешней администрации.

Может оказаться так, что такая более долгосрочная стратегия станет непреднамеренным, но благотворным следствием убежденности администрации в том, что решение острых внутренних проблем, таких как пандемия и экономический кризис, а также восстановление отношений с традиционными союзниками Америки в Европе и Азии является предпосылкой для восстановления влияния и рычагов давления США, которые были повреждены бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Если это так, то Лавров, возможно, невольно оказывает администрации Байдена услугу, пытаясь использовать якобы образовавшийся просвет между США и их союзниками для продвижения российского плана реструктуризации архитектуры безопасности», — указал Дорси.

Этот план предусматривает проведение конференции по безопасности на Ближнем Востоке по образцу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и заключение регионального пакта о ненападении, который будет гарантирован Соединенными Штатами, Китаем, Россией и Индией. Предлагая этот план, Лавров подготовит почву для дебатов по поводу концепции, обсуждаемой на различных формах в разные моменты официальными лицами США. В рамках этой концепции США, которые смогут убедительно продемонстрировать, что навели порядок у себя дома, сохранят свое доминирующее положение как военная основа новой архитектуры безопасности.

Он также даст понять, что ни Россия, ни Китай не желают и не способны заменить США и что страны Ближнего Востока, вероятно, больше всего выиграют от такой архитектуры безопасности, в рамках которой они могут диверсифицировать свои отношения и играть при желании друг против друга.

Говорить о чем-то конкретно пока рано, но до сих пор Саудовская Аравия настаивала на том, что «партнерство между Королевством Саудовская Аравия и Соединенными Штатами Америки носит прочный и долгосрочный характер», даже несмотря на то, что она отвергла в том же заявлении «провокационный, ложный и неприемлемый» доклад американской разведки. На данный момент Саудовская Аравия, похоже, полна решимости противостоять направленной на нее критике в Белом доме и Конгрессе, а не спешить в Москву и Пекин с перестройкой своих геополитических отношений и отношений в сфере безопасности.

С этой целью Эр-Рияд в преддверии публикации отчета об убийстве Хашогги активизировал свои пиар-шаги и лоббирование за пределами Вашингтона, где жители с меньшей долей вероятности осведомлены обо всех ужасах войны в Йемене. Кампания, по-видимому, направлена на то, чтобы вызвать сочувствие к Саудовской Аравии у широких масс в Соединенных Штатах, которое будет просачиваться от избирателей к членам Конгресса.

«Мы признаем, что американцы за пределами Вашингтона заинтересованы в событиях в Саудовской Аравии, и многие, включая бизнес-сообщество, научно-образовательные учреждения и различные группы гражданского общества, стремятся поддерживать давние отношения с королевством или развивать новые», — отметил пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне Фахад Назер.

Как следует из документов, в прошлом году половина из 2 тыс. контактов компаний, лоббирующих интересы Саудовской Аравии, была связана с отдельными лицами и группами за пределами Вашингтона. Работая с местными и региональными компаниями за пределами столицы США, включая Larson Shannahan Slifka Group (LS2 Group) в Айове и ее субподрядчиков в Мэне, Джорджии, Северной Каролине и других штатах, лоббисты Эр-Рияда связались с местными торговыми палатами, СМИ, защищающими права женщин организациями и религиозными общинами, в том числе с синагогами.

Лоббисты распространяли материалы, рекламирующие преимущества для женщин в спорте и других сферах, полученные в результате социальных реформ принца Мохаммеда в стране, в которой женщинам было запрещено водить машину еще три года назад. Такие шаги Саудовской Аравии вряд ли помешают Лаврову продвигать российскую военную технику во время его визита в Персидский залив, включая систему противоракетной обороны С-400, к которой Саудовская Аравия проявила интерес задолго до выборов в США.

Пока дальнейшего интереса королевство не проявляло. Если же после визита Лаврова позиция Эр-Рияда изменится, станет понятно, что повернется ли Саудовская Аравия в значительной мере в сторону России и Китая или нет. Пока же американские аналитики не видят в подобном развитии событий угрозы.