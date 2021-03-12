Минск, , 12:23 — REGNUM Вакцина от COVID-19, которая будет создана полностью в Белоруссии, может появиться уже во второй половине текущего года. Об этом 12 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе посещения Молодечненской ЦРБ, его слова приводит агентство БелТА.

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«Глава государства Александр Лукашенко рассчитывает, что во второй половине года Беларусь сделает свою вакцину от СOVID-19», — говорится в материале журналистов агентства.

Также белорусский лидер уточнил, что в республике до конца нынешнего месяца начнется производство российской вакцины от COVID-19.

Отметим, по состоянию на 11 марта в Белоруссии было выявлено в общей сложности 298 960 случаев заражения коронавирусом.