Стокгольм, , 12:21 — REGNUM Согласно отчету Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), уровень смертности от COVID-19 продолжает снижаться. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Из 30 стран, внесенных ECDC в список, по числу смертей на миллион жителей за последние 14 дней Швеция занимает седьмое место с конца. В Словакии самый высокий уровень смертности — 246 случаев на миллион жителей, в Чехии — 239 случаев, в Швеции — 11,5 случаев. Другие страны Северной Европы также демонстрируют хорошие показатели: Финляндия —7,5 случаев, Дания —6,5 случаев Норвегия —4,5 случаев, Исландия — 0 случаев.

В то же время отмечается, что Швеция выделяется в плане предоставления статистических данных. В Швеции ежедневно сообщают о числе зарегистрированных смертей от COVID-19, то есть летальный исход мог произойти задолго до того, как его отразят или зарегистрируют в статистике.