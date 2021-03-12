Пекин, , 12:20 — REGNUM Руководство Китая требует, чтобы США немедленно прекратили давление на Huawei и другие китайские высокотехнологичные предприятия. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта на регулярном брифинге.

Он подчеркнул, что Вашингтон злоупотребляет властью и всеми возможными способами давит на китайские высокотехнологичные предприятия. США серьёзно нарушают принципы справедливой конкуренции, им следует немедленно прекратить давление и заняться улучшением сотрудничества с КНР.

Чжао Лицзянь добавил, что очередные односторонние санкции снова подтверждают: США — «страна, которой нельзя верить». США при этом вредят и американским, и прочим компаниям.

Агентство Bloomberg сообщило 11 марта об ужесточении санкций США в отношении ряда компаний, которые поставляют комплектующие для китайской Huawei. Сама эта компания внесена в чёрный список минфина США в мае 2019 года.