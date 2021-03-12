Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Осенью-2020 лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон сообщил, что подписывать соглашение со «Шведскими демократами» по различным политическим вопросам ради формирования коалиции «слишком рано». Однако теперь лидер «Умеренных» заявляет о готовности для подписания соглашения с партией. Об этом 12 марта сообщила газета Göteborgs-Posten.

Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон ранее открыто заявлял, что требует соглашения с «Умеренными» и «Христианскими демократами» перед переговорами по бюджетному сотрудничеству.

В интервью газете Göteborgs-Posten Кристерссон заявил, что требование не поступало к нему напрямую, но он не исключает некоего предварительного соглашения. Лидер «Умеренных» также четко обозначил свои намерения в преддверии приближающихся выборов в Риксдаг — он намерен сформировать правое правительство при возможной поддержке «Шведских демократов».

«Совершенно очевидно, что речь пойдет о больших вопросах, по которым новое правительство будет проводить совершенно новую политику. Вы абсолютно правы насчет этого. Затем мы должны обсудить, в чем именно заключаются проблемы, но уже сейчас мы усмотрели ряд вопросов, по которым у нас схожие взгляды», — заявил Кристерссон.