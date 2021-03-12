Лагос, Нигерия, , 12:16 — REGNUM Пираты атаковали танкер Davide B, на борту которого находились граждане Румынии, Украины и Филиппин. Об этом сообщил 11 марта ресурс Dryad Global.

Известно, что танкер под флагом Мальты шёл из Латвии в Нигерию. Пираты высадились на палубу и отключили автоматическую идентификационную систему корабля.

По данным ресурса, 15 членов команды похищены, шестеро остаются на борту судна.

Напомним ИА REGNUM, ранее граждан Украины, спасённых с затонувшего сухогруза, доставили в румынский порт Констанца. В даны момент их осматривают врачи.

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