Стокгольм, , 12:49 — REGNUM Сейчас политическая цель премьер-министра Швеции Стефана Лёвена заключается в победе в ходе предстоящей избирательной кампании 2022 года и тем самым остаться главой правительства после выборов до 2026 года. Об этом политик рассказал в интервью изданию Sydsvenskan.

«Когда вы входите в предвыборную кампанию, вы начинаете хотеть править и дальше», — заявил Лёвен.

Если ему это удастся, отмечают журналисты, то Стефан Лёвен будет премьер-министром дольше всех после Таге Эрландера — 12 лет.

Лёвен также положительно оценил заявление руководителя «Центристов» Анни Лёф о том, что ее партия может войти в состав следующего правительства.

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