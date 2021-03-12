Москва, , 12:11 — REGNUM Распространить налоговый режим на профессиональны доход на другие категории работников предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

«Эксперимент с самозанятыми показал очень важную вещь: налоги на труд можно снизить в несколько раз, чтобы уже сейчас поднять многим россиянам зарплату в 1,5−2 раза», — заявил Миронов.

Низкая ставка налога и простота его расчета и взимания показали, что для многих граждан РФ можно значительно оптимизировать налогообложение и бухгалтерию, и тем самым существенно поднять их зарплаты, рассуждает парламентарий.

Сейчас оформиться официально и получить соответствующий статус могут физические лица, работающие самостоятельно, не имеющие наемных работников; все, кто продает товары собственного изготовления; граждане, чей доход в год составляет не более 2,4 млн рублей в течение года.

Определено 16 направлений деятельности для желающих получить статус самозанятых.

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