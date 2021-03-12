Чебоксары, , 12:10 — REGNUM В столице Чувашии планируют достроить проблемный дом по улице Гражданская, оценив максимальные затраты в 62,7 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Чувашской Республике». Речь идёт о выполнении строительно-монтажных работ по завершению строительства 10-этажного многоквартирного дома в Чебоксарах по улице Гражданская, 6.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 62 677 200 рублей. При определении победителя будут учитываться предлагаемая цена (величина значимости 60%), наличие опыта (20%) и квалификацию участника (20%).

Согласно документации, в доме предусмотрены 73 квартиры. Общая площадь жилого здания составляет 5462,77 кв. метров. Застройщиком являлось общество «Кратонстрой».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение о способе восстановлении прав более 180 участников долевого строительства в Чебоксарах: по улице Калинина, 83 (застройщик ООО «Победа») и улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»).