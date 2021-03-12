Рязань, , 12:16 — REGNUM Обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено начальнику отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий, расположенного в Рязани, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчина, по данным следствия, почти три года получал «откаты» от коммерческой организации,

По версии СК, 58-летний обвиняемый как заместитель председателя закупочной комиссии своего завода через посредника с июня 2017 по февраль 2021 года частями получил от директора одной из коммерческой организации Саратовской области взятку в размере более 9,3 млн рублей. Начальник отдела отвечал за заключение договоров поставки продукции саратовской компании на своё предприятие и за деньги «содействовал беспрепятственному» прохождению сделок и ускорению оплаты счетов.

На предприятиях в Рязанской и Саратовской областях прошли обыски, изъяты документы и электронные носители, свидетельствующие об их противоправной деятельности. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу.