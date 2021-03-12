Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM За последние сутки участие в прививочной кампании от COVID-19 приняли более двух тысяч жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 99 626 человек, за сутки — 2 015. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 48 227 человек, за сутки — 4 768», — уточнили в региональном оперштабе.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за последние дни нарастили темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Ранее суточный прирост привитых от COVID-19 не превышал тысячу человек.

Подробности:https://regnum.ru/news/society/3212239.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области нарастили темпы вакцинации от коронавируса