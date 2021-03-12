Калуга, , 12:31 — REGNUM В Калужской области в 2020 году судебными приставами было возбуждено 4800 административных и 369 уголовных дел, сообщил 12 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Из 4800 дел об административных правонарушениях, 648 дел касалось должников, уклоняющихся от уплаты алиментов. Почти 100% дел об административных правонарушениях было рассмотрено судами с назначением административного наказания.

«За 2020 год дознавателями УФССП России по Калужской области было возбуждено 369 уголовных дела, из них 318 — в отношении должников по алиментам, 46 — по преступлениям против правосудия и четыре уголовных дела — за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере», — сказал Артём Залогин.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 4 млрд рублей взыскали с должников за 2020 год калужские приставы