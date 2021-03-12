Калуга, 12 марта, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году судебными приставами было возбуждено 4800 административных и 369 уголовных дел, сообщил 12 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Из 4800 дел об административных правонарушениях, 648 дел касалось должников, уклоняющихся от уплаты алиментов. Почти 100% дел об административных правонарушениях было рассмотрено судами с назначением административного наказания.

«За 2020 год дознавателями УФССП России по Калужской области было возбуждено 369 уголовных дела, из них 318 — в отношении должников по алиментам, 46 — по преступлениям против правосудия и четыре уголовных дела — за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере», — сказал Артём Залогин.