Москва, , 12:05 — REGNUM Платформа микроблогов Twitter может быть полностью заблокирована на территории России в случае продолжения нарушений российского законодательства. Об этом ТАСС заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Блокировка Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Роскомнадзор не исключает блокировку социальной сети Twitter на территории Российской Федерации, если компания продолжит игнорировать законодательство РФ», — сказал Субботин.

При этом он подчеркнул, что в отношении Twitter ведомство «будет действовать последовательно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможности блокировки Twitter в России не исключила член ОП РФ Елена Мизулина.

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