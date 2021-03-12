Москва, 12 марта, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Платформа микроблогов Twitter может быть полностью заблокирована на территории России в случае продолжения нарушений российского законодательства. Об этом ТАСС заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Блокировка

«Роскомнадзор не исключает блокировку социальной сети Twitter на территории Российской Федерации, если компания продолжит игнорировать законодательство РФ», — сказал Субботин.

При этом он подчеркнул, что в отношении Twitter ведомство «будет действовать последовательно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможности блокировки Twitter в России не исключила член ОП РФ Елена Мизулина.