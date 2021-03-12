Москва, 12 марта, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил реформировать институт самозанятых, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Я не предлагаю отказываться от института самозанятых, но его необходимо реформировать, чтобы вернуть людям базовые трудовые права: гарантировать достойный заработок при восьмичасовом рабочем дне, обеспечить отпуска и больничные», — заявил Миронов.

Он возмущен тем, что закон о самозанятых стал способом отказать работникам в базовых трудовых правах.

По мнению депутата, для самозанятых можно предусмотреть массу механизмов защиты.

«К примеру, можно предусмотреть в законе минимальную долю вознаграждения самозанятых, если оператор обеспечивает им поток клиентов, чтобы оператор не забирал слишком много, и за стандартные восемь часов можно было заработать достойные деньги. Кроме того, трудовые инспекции должны «взять на карандаш» все фирмы, которые массово заключают типовые договора с самозанятыми, чтобы их отношения регулировались Трудовым кодексом. В отношении договоров подряда уже действует такой механизм», — предложил парламентарий.

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