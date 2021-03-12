Оренбург, , 12:04 — REGNUM В Оренбургской области за 2020 году суды из 44 рассмотренных исков о нарушении прав конкретных потребителей. В пользу конкретных потребителей, удовлетворил 95% (43 иска), сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Интересы пострадавших граждан в судах представляли специалисты надзорного ведомства. Реализация полномочий по судебной защите конкретных потребителей позволила взыскать с ответчиков 2 млн 478,5 тыс. рублей, в том числе 1 млн 758,8 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Стоит отметить, что оренбуржцы жаловались на нарушения в сфере розничной торговли, общепита, образования, медицины, туризма, ЖКХ. Претензии предъявлялись к оказанию юридических услуг и услуг помощи на дорогах.

Так, значительные суммы взысканы с оренбургской кондитерской. К компании было подано 19 исков: в интересах семи детей и 12 взрослых. В их пользу взыскано 1629,6 тыс. рублей, включая 1495 тыс. рублей компенсации морального вреда.

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