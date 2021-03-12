Пенза, , 12:13 — REGNUM В Пензенской области помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывают 3858 медиков, из которых 2535 человек — медперсонал среднего звена, 1063 врача и еще 260 — младшие медицинские работники. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства Вячеслав Космачев.

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Из общего количества медперсонала в стационарах на инфекционных койках работали 1644 медика (427 врачей, 957 средних и 260 младших сотрудников). Кроме этого, в период пандемии к работе привлекали студентов и ординаторов медвузов.

Медицинские работники, перенесшие коронавирусную инфекцию, за счет средств обязательного медстрахования проходят реабилитацию на базе санатория «Хопровские зори». «На 10 марта реабилитационная помощь оказана 315 медицинским работникам, 23 находятся на оздоровлении в настоящий момент», — отметил Космачев.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области давно остро стоит кадровый вопрос в медицине. В настоящее время количество студентов, обучающихся по целевым направлениям в медицинских вузах, закрывает потребность региона в специалистах.

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